Foot - Mercato

Mercato : Aouar, Depay... Le PSG et Barcelone savent à quoi s'attendre !

Publié le 17 janvier 2021 à 20h00 par H.G.

Alors que le PSG et le FC Barcelone sont respectivement sur les traces d’Houssem Aouar et de Memphis Depay, l’international néerlandais a fait une annonce pour leur avenir commun.

L’Olympique Lyonnais risque de perdre deux de ses meilleurs éléments au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, alors que son contrat expirera le 30 juin prochain, Memphis Depay est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone afin de prendre la succession de Luis Suarez, parti l’été dernier à l’Atlético de Madrid mais jamais remplacé. De plus, Houssem Aouar pourrait aussi s’en aller après être passé proche d’un départ l’été dernier. En effet, l’international français de 22 ans est annoncé dans les viseurs d’Arsenal et de la Juventus, tandis que le10sport.com vous révélait en janvier 2020 que le PSG est séduit par son profil.

« Nous voulons aller dans l’un des trois plus grands clubs du monde »