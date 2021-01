Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a une énorme ouverture pour boucler une recrue à 18M€ !

Publié le 20 janvier 2021 à 16h45 par A.M.

Prêté à l'OM l'été dernier, Michaël Cuisance peine à s'imposer au sein de l'effectif d'André Villas-Boas. A tel point que le Bayern Munich espère que le club phocéen lèvera l'option d'achat.

En grande difficulté financière, l'Olympique de Marseille a été contraint de se montrer malin sur le mercato afin de se renforcer à bas coût. Dans cette optique, l'OM a recruté deux joueurs libres, à savoir Pape Gueye et Yuto Nagatomo, tandis que Leonardo Balerdi et Michaël Cuisance ont été prêtés. Cet hiver, Pablo Longoria semble lancé sur la même voie puisque Pol Lirola a débarqué sous la forme de prêt ces dernières heures. Mais l'été prochain, l'OM va devoir prendre des décisions concernant les options d'achat des joueurs prêtés.

Le Bayern espère que l'OM conservera Cuisance