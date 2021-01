Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tout tenté face à Zidane dans ce dossier colossal !

Publié le 20 janvier 2021 à 16h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, David Alaba va quitter le Bayern Munich libre à l'issue de la saison. Une situation qui a attiré de nombreux clubs. Mais alors que le Real Madrid semble proche de rafler la mise, le PSG a bien tout tenté dans ce dossier.

C'est une petite bombe que Marca a lancée en début de semaine. Le quotidien espagnol a effectivement assuré que le Real Madrid a bouclé l'arrivée de David Alaba dont le contrat prend fin en juin prochain au Bayern Munich. Une information rapidement démentie par l'entourage du joueur. « J'ai parlé au père et à l'agent George (Alaba). Il dit : rien n'est encore fixé avec le Real Madrid et rien n'a été signé. il y a d'autres clubs intéressés », confiait Christian Falk, journaliste de Bild . Malgré tout, il semble bien que le club merengue soit idéalement placé pour décrocher la signature de l'international autrichien, bien que Zinedine Zidane ait botté en touche. « C'est un joueur qui n'est pas le mien et, en tant qu'entraîneur, je suis ici pour réfléchir au match de demain. Je n'entrerai pas dans ce genre de choses. Ce qui nous intéresse, c'est le jeu de demain », assurait l'entraîneur du Real Madrid.

Le PSG a espéré pour Alaba, mais...

Toutefois, Fabrizio Romano en a rajouté une couche dans ce dossier. A l'occasion du Here We Go Podcast , le journaliste italien a assuré que le Real Madrid et David Alaba avaient un accord oral. Rien de signé donc, mais cela démontre que le club merengue à une longueur d'avance pour la signature de l'international autrichien. Un boulevard même. Et pourtant, comme l'ajoute Fabrizio Romano, David Alaba ne manquait pas d'offres. Liverpool, le FC Barcelone et surtout le PSG ont insisté pour le convaincre de signer, en vain. Le club parisien était même visiblement encore plus intéressé que le Barça. Toutefois, il semblerait bien que les dès soient jetés dans ce dossier. David Alaba devrait bien rejoindre le Real Madrid l'été prochain

Le Bayern est résigné