Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet accord qui change tout pour les plans de Zidane !

Publié le 20 janvier 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que la tendance pour les prolongations de contrat n’était pas fameuse en raison du dossier David Alaba, le fait que cette opération soit déjà bouclée d’après Marca, permettrait au Real Madrid de concrètement se pencher sur les cas des cadres de l’effectif merengue.

Et si le Real Madrid s’était retiré une belle épine du pied ces dernières heures ? Lundi soir, As expliquait que les prolongations de contrat de Karim Benzema, de Raphaël Varane ou encore de Luka Modric et de Sergio Ramos devraient attendre en raison de la situation sanitaire. En effet, n’ayant pas de visibilité sur les conséquences économiques que le Covid-19 aura, Florentino Pérez ne voudrait pas faire des promesses qu’il ne pourrait au final pas tenir. De son côté, le journaliste Sky Sport Fabrizio Romano révélait lors du Qué Golazo Podcast que tout ce qui tournait autour d’une prolongation de contrat au Real Madrid était au point mort à cause de David Alaba. « Les négociations de contrat au Real Madrid ne sont pas faciles en ce moment car ils négocient pour signer un agent libre comme David Alaba » . Et alors que l’engagement contractuel de l’Autrichien envers le Bayern Munich prend fin en juin prochain, le Real Madrid se serait déjà entendu avec le défenseur du Bayern.

Le feuilleton Alaba apparemment bouclé, place aux prolongations ?