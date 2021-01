Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zahavi met les choses au clair pour l'avenir d'Alaba !

Publié le 20 janvier 2021 à 1h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, David Alaba aurait déjà passé une visite médicale. Toutefois, cet examen a été réalisé pour des raisons d'assurance personnelle comme l'a expliqué son agent Pini Zahavi.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le Bayern, David Alaba ne devrait en aucun cas prolonger. Dans cette optique, les plus grands clubs européens, et notamment, le Real Madrid, le FC Barcelone, le PSG et Liverpool seraient en situation d'alerte. Alors qu'il devrait porter de nouvelles couleurs la saison prochaine, David Alaba aurait déjà passé une visite médicale selon les dernières informations de Marca . Toutefois, cet examen n'aurait pas été réalisé avec son futur club, mais plutôt pour son assurance privée comme l'a fait savoir Pini Zahavi, son agent.

«Il a passé un examen médical pour son assurance personnelle»