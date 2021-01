Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Martin Odegaard aurait pris une décision radicale !

Publié le 19 janvier 2021 à 23h30 par A.D.

Peu utilisé par Zinedine Zidane depuis le début de saison, Martin Odegaard aurait demandé à quitter le Real Madrid avant la fin du mercato hivernal.

Prêté à plusieurs reprises lors des dernières saisons, Martin Odegaard a bénéficié de la confiance de Zinedine Zidane à l'intersaison. Après s'être aguerri à Heerenven, Vitesse puis à la Real Sociedad, le jeune talent norvégien a enfin eu l'occasion de démontrer ses qualités au coach du Real Madrid. Toutefois, les choses ne se passent pas comme il l'aurait espéré depuis le début de la saison. En effet, Martin Odegaard peine à emmagasiner du temps de jeu lors de cet exercice 2020-2021. Ce qui lui donnerait des envies d'ailleurs.

Odegaard veut partir