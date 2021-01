Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme mise au point de Zidane sur Luka Jovic !

Publié le 19 janvier 2021 à 23h00 par La rédaction

Décevant au Real Madrid, Luka Jovic a signé un incroyable retour à Francfort avec un doublé. Forcément, Zinedine Zidane n'a pas échappé aux questions sur le cas du Serbe et il a mis les choses au point. .

Annoncé comme le successeur de Karim Benzema, Luka Jovic ne s'est jamais réellement imposé au Real Madrid. Acheté à prix d'or par le club madrilène en juin 2019, l'international serbe n'a pas su justifier l'investissement des Merengue , qui avaient dépensé la somme de 60M€ pour s'offrir ses services. Seulement auteur de deux buts en 32 matches dans la capitale espagnole, Luka Jovic a finalement été prêté à l'Eintracht Francfort, son ancienne équipe, jusqu'à la fin de la saison. Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, a récemment évoqué le cas de l'attaquant de 23 ans.

« C'est facile de dire que c'est de ma faute »