Mercato - Real Madrid : Cette nouvelle grosse déclaration sur le feuilleton Alaba !

Publié le 19 janvier 2021 à 19h00 par Th.B.

Alors que le feuilleton David Alaba enflamme la toile ce mardi et qu’une arrivée au Real Madrid a été confirmée par Marca puis démentie par les proches du joueur, l’entraîneur du Bayern Munich est monté au créneau.

Un accord trouvé entre David Alaba et le Real Madrid ? C’est du moins l’information communiquée par Marca dans ses colonnes du jour ce mardi. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur du Bayern Munich quitterait alors la Bavière pour la Casa Blanca où il se serait mis d’accord avec les dirigeants merengue pour toucher un salaire annuel de 12M€. Cependant, d’après son père et représentant George Alaba, aucun terrain d’entente final n’aurait été trouvé avec le Real Madrid, laissant ainsi la porte ouverte à toutes les possibilités et pourquoi pas au FC Barcelone et au PSG également dans le coup. Entraîneur du Bayern Munich, Hans-Dieter Flick a apporté sa version des faits sur la situation délicate avec son défenseur central.

« L'espoir meurt en dernier, mais… »