Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane laisse une ouverture à Leonardo !

Publié le 19 janvier 2021 à 23h15 par A.M.

Très peu utilisé par Zinedine Zidane, Alvaro Odriozola pourrait prochainement quitter le Real Madrid. Une situation qui aurait alerté le PSG. Et l'entraîneur français ne ferme aucune porte.

Malgré l'arrivée d'Alessandro Florenzi sous la forme d'un prêt avec option d'achat, le PSG serait toujours en quête d'un latéral droit. Et pour cause, derrière l'international italien, Colin Dagba est le seul spécialiste du poste. Timothée Pembélé et Thilo Kehrer ont été également été utilisés dans le couloir droit de la défense, mais le premier est très jeune, tandis que le second est en défenseur central de formation, poste auquel Mauricio Pochettino semble voir l'installer. Par conséquent, Leonardo reste à l'affût d'éventuelles opportunités sur le marché. Et selon les informations d' ABC , le PSG surveillerait notamment la situation d'Alvaro Odriozola.

«Tout peut arriver jusqu'au 31 janvier»