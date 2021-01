Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dernier obstacle pour la première recrue de Pochettino ?

Publié le 20 janvier 2021 à 17h10 par T.M.

Ayant fait de Dele Alli sa priorité pour cet hiver, Mauricio Pochettino pourrait bien toucher au but. Toutefois, un dernier obstacle se dresserait sur la route de l’entraîneur du PSG.

Alors qu’il ne faut pas s’attendre à de grosses folies du PSG durant ce mercato hivernal, Mauricio Pochettino pourrait tout de même apporter quelques retouches à son effectif. D’ailleurs, la priorité est déjà identifiée. En effet, selon les informations du 10sport.com, l’Argentin souhaite absolument retrouver Dele Alli, son ancien protégé à Tottenham, actuellement en grande difficulté sous les ordres de José Mourinho. Intéressé par une arrivée au PSG, le Britannique pousserait également pour s’en aller. D’ailleurs, la porte commencerait à s’ouvrir petit à petit…

Le départ se précise !