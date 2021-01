Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des contacts avec le Barça ? La réponse de Pochettino !

Publié le 20 janvier 2021 à 13h15 par A.M.

Entraîneur du PSG depuis le début de l'année, Mauricio Pochettino a longtemps été annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens. Mais il assure qu'il n'a jamais été contacté par le FC Barcelone.

Licencié de son poste d'entraîneur de Tottenham en octobre 2019, Mauricio Pochettino aura finalement dû attendre plus d'un an avant de retrouver un club. Et c'est au PSG qu'il a rebondi pour remplacer Thomas Tuchel. Mais avant d'être contacté par Leonardo, le technicien argentin a été annoncé dans le viseur de nombreux clubs et des moindres. De Manchester United au Real Madrid, en passant par le FC Barcelone, Mauricio Pochettino n'a pas manqué d'opportunités. Toutefois, il assure qu'il n'a jamais eu de contacts avec le Barça.

«Il n'y a jamais rien eu avec le Barça»