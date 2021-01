Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur annoncé de Sanson refroidit Longoria !

Publié le 20 janvier 2021 à 20h10 par La rédaction

Annoncé comme le possible successeur de Morgan Sanson à l'OM, Farid Boulaya n'a visiblement pas l'intention de quitter le FC Metz cet hiver.

Ce n'est probablement plus qu'une question de temps avant que Morgan Sanson ne quitte l'OM. Le milieu de terrain de 26 ans pourrait prendre le chemin de la Premier League dans les jours à venir, et plus précisément rejoindre Aston Villa. Le club basé à Birmingham négocierait encore avec les dirigeants de Marseille pour obtenir le transfert de Morgan Sanson. Si la somme évoquée pour cet achat (entre 15 et 20M€) est confirmée, alors l'OM disposera d'une belle enveloppe pour trouver son remplaçant. Ce dernier ne se trouve cependant pas à Metz...

« Marseille ? Je ne calcule pas »