Mercato - OM : Longoria prépare déjà un très joli coup pour remplacer Sanson !

Publié le 20 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Morgan Sanson s'apprête à rejoindre Aston Villa, l'OM travaille déjà sur plusieurs pistes afin de remplacer son milieu de terrain.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Morgan Sanson semble très proche de s'engager avec Aston Villa. Arrivé en janvier 2017 à l'OM, l'ancien milieu de terrain de Montpellier pourrait ainsi être transféré contre un chèque de 20M€. Une excellente nouvelle pour Frank McCourt qui attend des ventes importantes depuis plusieurs mois. Et dans le même temps, Pablo Longoria a activé plusieurs pistes pour remplacer Morgan Sanson.

Lingard et Boulaya dans le viseur de l'OM