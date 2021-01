Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait contacté le clan Messi !

Publié le 20 janvier 2021 à 19h45 par Th.B.

Le PSG serait bien dans le coup pour le recrutement de Lionel Messi. Directeur sportif du club parisien, Leonardo aurait d’ailleurs les choses en main en contactant la star du FC Barcelone.

Et si c’était vrai ? Et si le PSG parvenait à doubler Manchester City en arrachant Lionel Messi des mains du FC Barcelone ? Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’Argentin n’aurait toujours pas ne serait-ce qu’entamer les discussions pour prolonger son engagement contractuel avec le Barça . Bien au contraire, Messi attendrait de connaître l’identité du prochain président du FC Barcelone qui sera élu le 7 mars et non le 24 janvier, les élections ayant été reportées en raison de la crise sanitaire. Et en l’état, une prolongation de contrat ne serait pas la priorité de Lionel Messi qui serait attiré par un nouveau challenge et surtout dans un projet gagnant. Le PSG ne compterait pas manquer le coche si une opportunité venait à se présenter pour le sextuple Ballon d’or. C’est en effet la tendance que Fabrizio Romano a confirmé ce mercredi. Et Leonardo serait déjà passé à l’action.

Une discussion entre Leonardo et Messi ?