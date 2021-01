Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sous pression pour sa nouvelle piste défensive !

Publié le 20 janvier 2021 à 19h15 par A.C.

Victor Font, l’un des pré-candidats à la présidence du FC Barcelone, s’est exprimé au sujet des besoins de l’équipe en ce mercato hivernal.

Ça s’agite en Catalogne... mais pas sur le mercato. La campagne pour la présidence du FC Barcelone bat toujours son plein, avec deux gros favoris comme Victor Font et Joan Laporta. Mais côté mercato, c’est le calme plat. Avec le report des élections qui devaient se tenir ce 24 janvier, le Barça ne peut gérer aucune opération, en entrée comme pour les sorties. Pourtant, la presse catalane continue à annoncer la volonté de Ronald Koeman de recruter Eric Garcia, défenseur central en fin de contrat avec Manchester City, qui aurait d'ailleurs tapé dans l’œil de Leonardo du côté du Paris Saint-Germain.

« Je proposerai de faire un effort, c'est un cas unique »