Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Cristiano Ronaldo… Leonardo prépare du très lourd !

Publié le 21 janvier 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que Leonardo se tient prêt à sauter sur l’occasion pour Lionel Messi, visiblement, au PSG, on travaillerait également sur une possible arrivée de Cristiano Ronaldo.

En 2017, le PSG a frappé fort en recrutant successivement Neymar et Kylian Mbappé. Et le club de la capitale pourrait désormais voir les choses en plus grand en s’attaquant aux plus grosses stars de la planète football. A l’occasion d’un entretien accordé à France Football , Leonardo a ainsi reconnu se tenir prêt pour recruter Lionel Messi : « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où ».

« Pour Cristiano Ronaldo, ça travaille aussi »