Mercato - PSG : Quel joueur de Pochettino faut-il prolonger en priorité ?

Publié le 21 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Depuis plusieurs semaines, Leonardo s’est lancé dans une vaste opération prolongation au PSG. En coulisse, ça avance doucement, mais sûrement sur certains dossiers. Mais quelle doit être la priorité ?

Ces derniers mois, le PSG a vu partir plusieurs de ses cadres pour 0€, arrivant au terme de leur contrat. Cela a ainsi été le cas avec Edinson Cavani, Thiago Silva ou encore Thomas Meunier. Un fait que Leonardo ne veut plus voir se représenter. Pour cela, le directeur sportif du PSG s’active en coulisse. En novembre dernier, Leonardo annonçait ainsi : « On a engagé des discussions pour des prolongations, mais après il y a le temps. La situation complique, il faut s’adapter. On pense aux prolongations de Mbappé, Neymar, Bernat, Di Maria, mais aussi des jeunes. Draxler est en fin de contrat aussi. On a commencé à parler, on va intensifier dans les prochaines semaines ».

Différents dossiers, différentes priorités !

Au PSG, ça discute donc pour plusieurs joueurs. Mais Leonardo aurait surtout deux priorités très claires et connues de tous : prolonger Neymar et Kylian Mbappé. Bien que les deux stars soient liées jusqu’en 2022, un nouveau contrat serait primordial afin de dissiper toute menace d’un départ à l’été prochain et cela vaut notamment surtout pour le Français, annoncé vers le Real Madrid. Malgré la priorité donnée à Neymar et Mbappé, les situations de Bernat et Di Maria sont également urgentes. Eux sont en fin de contrat et pourraient donc s’en aller librement en fin de saison. D’ailleurs, l’Espagnol et l’Argentin sont déjà annoncés dans le viseur de grands clubs européens. Si le PSG veut donc conserver ses cadres, il va falloir accélérer…



