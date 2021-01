Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce signe sur le manque de sérénité du Barça dans le dossier Messi

Publié le 21 janvier 2021 à 18h15 par La rédaction

Ronald Koeman a répondu à la déclaration d’intérêt de Leonardo sur Lionel Messi. Décryptage.

Présent en conférence de presse, Ronald Koeman a été interrogé sur les propos de Leonardo au sujet de Messi, et a répondu indirectement au directeur sportif du Paris Saint-Germain : « Il peut dire ce qu'il veut, si vous me demandez si je suis intéressé par Neymar et Mbappé, je vous répondrai oui, alors c'est la même chose. Je ne peux pas donner mon avis sur eux car je ne sais pas ce qui se passera à l'avenir ».

Tentative de discrédit

Comment interpréter la réponse de Koeman ? En rétorquant que lui était intéressé par Mbappe et Neymar là où Leonardo avait déclaré son intérêt pour Messi, le coach catalan souhaite entre les lignes « décrédibiliser » le discours du dirigeant parisien, laissant entendre que ses déclarations d’intérêt ne voulaient pas dire grand-chose. Dans le cas de Koeman, c’est une évidence car le FC Barcelone n’a absolument pas les moyens d’acheter Neymar ou Mbappe. En revanche, le PSG, lui, paraît en mesure de financer une signature de Messi libre, a fortiori si Mbappe est vendu au Real Madrid. La réponse de Koeman laisse même transpirer un certain manque de sérénité en interne à Barcelone au sujet de la prolongation de Lionel Messi.