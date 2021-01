Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alli, Emerson, Garcia… Leonardo enchaine les échecs cet hiver !

Publié le 21 janvier 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier

Alors que le Paris Saint-Germain a été annoncé sur les traces de nombreux joueurs cet hiver, aucun ne semble encore être proche de venir garnir les rangs de l’équipe entrainée par Mauricio Pochettino.

Tandis que Mauricio Pochettino a officiellement succédé à Thomas Tuchel sur le banc du PSG à l’aube de cette seconde partie de saison 2020/2021, le club de la capitale entendait travailler sur le marché des transferts afin de renforcer le groupe de son nouveau technicien. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, ce dernier a une grande priorité, à savoir Dele Alli. L’international anglais est en délicatesse à Tottenham et aimerait s’en aller afin de se relancer à six mois de l’Euro. Dans cette optique, l’idéal pour lui serait de retrouver son ancien entraîneur Mauricio Pochettino en rejoignant le PSG.

Le dossier Dele Alli ne semble plus avancer...

Seulement voilà, pour l’instant, rien ne se passe comme prévu dans ce dossier. En effet, comme l’a annoncé Fabrizio Romano dans le Here We Go Podcast ce mercredi, Dele Alli souhaite bel et bien quitter Tottenham cet hiver. Le conseil d’administration des Spurs serait lui-aussi ouvert à cette idée, tout comme José Mourinho. Problème, pour l’heure, Daniel Levy ne voudrait pas laisser filer son joueur au cours de cette session hivernale des transferts. Cette tendance est annoncée de longue date et démontre le fait que Leonardo ne parvient toujours pas à faire plier le président de Tottenham, et ce en dépit du fait que Dele Alli pousserait en coulisses pour rejoindre le PSG. Le dossier ne semble pas encore perdu pour les pensionnaires du Parc des Princes, mais il est clair que plus les jours passent et plus le feuilleton se complique tant il s’est engouffré dans un statu quo .

Eric Garcia et Emerson ne rejoindront pas le PSG cet hiver