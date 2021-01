Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Leonardo… Le Barça plus que jamais remonté contre Paris ?

Publié le 21 janvier 2021 à 12h10 par H.G.

Alors que Leonardo a publiquement admis que le PSG surveillait la situation de Lionel Messi au FC Barcelone, cette sortie du dirigeant parisien ne serait pas du tout passée au sein du club catalan.

« Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où », a indiqué Leonardo dans un entretien accordé à France Football cette semaine. Ce faisant, le directeur sportif du PSG a confirmé les informations qui annonçaient que le club parisien surveillait attentivement la situation de Lionel Messi, dont le contrat au FC Barcelone expirera le 30 juin prochain. Pour l’heure, l’international argentin est dans le flou pour son avenir, et ce dans un contexte où il souhaitait quitter son équipe de toujours au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts.

Les propos de Leonardo auraient suscité une profonde indignation au sein du FC Barcelone !