Mercato - PSG : Barcelone fait une énorme annonce sur Neymar et Kylian Mbappé !

Publié le 21 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Après que Leonardo ait laissé paraître son intérêt pour Lionel Messi au PSG, le FC Barcelone s’est accordé un droit de réponse par le biais de Ronald Koeman qui se montre publiquement intéressé par Neymar et Kylian Mbappé.

Dans un entretien accordé à France Football cette semaine, Leonardo dissimule à peine son envie d’attirer Lionel Messi au PSG l’été prochain, alors que l’attaquant argentin arrive en fin de contrat à Barcelone : « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... », a confié le directeur sportif du PSG. Une sortie médiatique qui n’a pas du tout été du goût du FC Barcelone…

« Je suis intéressé par Neymar et Mbappé »