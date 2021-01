Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce de Barcelone sur Kylian Mbappé !

Publié le 21 janvier 2021 à 0h15 par La rédaction

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font a refroidi les rumeurs d'une possible arrivée de Kylian Mbappé dans le club catalan.

Si l'élection présidentielle du FC Barcelone n'aura pas lieu le 24 janvier comme annoncé initialement, la faute au coronavirus, les trois principaux candidats que sont Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa continuent de vendre leur projet dans les médias. Ainsi, après les mystérieuses déclarations de Joan Laporta sur l'avenir de Ronald Koeman sur le banc du Barça, c'est Victor Font qui a évoqué le recrutement du club catalan, en expliquant notamment quel était le plan concernant le potentiel achat de Kylian Mbappé.

« Pas assez d'argent pour Mbappé »