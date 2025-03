Une star du PSG fait craquer Lionel Messi !

Pierrick Levallet

Ce mercredi soir, Ousmane Dembélé retrouve un adversaire qu’il connaît très bien. Le PSG reçoit Liverpool pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. En 2019, l’international français avait subi avec le FC Barcelone la remontada des Reds, faisant également craquer malgré lui un certain Lionel Messi.

Ousmane Dembélé va très certainement aborder la rencontre de ce mercredi avec un esprit revanchard. Le PSG reçoit Liverpool au Parc des Princes pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’international français garde un souvenir amer de sa double confrontation face aux Reds avec le FC Barcelone en 2019.

Dembélé a manqué une occasion décisive contre Liverpool en 2019

En effet, Ousmane Dembélé a assisté à la remontada du club de Premier League en demi-finale de la Ligue des champions. Lors du match aller, le FC Barcelone s’était imposé 3-0. Mais comme le rapporte AS, l’attaquant d’aujourd’hui 27 ans aurait pu alourdir la marque. Dans les arrêts de jeu, Ousmane Dembélé a manqué une grosse occasion. Ce petit but aurait pu permettre au Barça de se qualifier.

Messi ne l'a pas digéré

Car au match retour, Liverpool croyait encore en ses chances. Et les Reds ont fini par l’emporter 4-0, pour accéder à la finale de 2019. Après l’élimination, Lionel Messi était abattu dans le vestiaire comme l’explique le média espagnol. La Pulga aurait notamment craqué, et Ousmane Dembélé en serait indirectement la cause. Le champion du monde 2018 souhaiterait donc prendre sa revanche dès ce mercredi, sous les couleurs du PSG.