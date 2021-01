Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a ciblé la prochaine star du projet QSI !

Publié le 21 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Après avoir publiquement affiché son envie de retrouver Lionel Messi la saison prochaine, Neymar serait toujours autant déterminé à attirer l’attaquant argentin du FC Barcelone au PSG.

Début décembre, au micro d’ESPN, Neymar avait lâché une petite bombe sur Lionel Messi : « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui.Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », avait indiqué la star brésilienne du PSG sur son ancien compère du FC Barcelone. Et cela tombe bien, Messi arrivera en fin de contrat avec le club catalan en juin prochain. D’ailleurs, Neymar n’en démordrait pas en coulisses…

Neymar est bien déterminé avec Messi