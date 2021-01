Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi ne poserait qu’une condition pour son avenir !

Publié le 20 janvier 2021 à 17h45 par Th.B.

Le PSG serait bel et bien dans la course à la signature de Lionel Messi comme Fabrizio Romano l’a confirmé ce mercredi. Pour recruter le capitaine du FC Barcelone, Leonardo devra cependant se montrer plutôt convaincant sur la présentation du projet sportif. Explication.

Et si Lionel Messi signait au PSG à la fin de la saison ? Depuis la déclaration choc de Neymar début décembre, qui est survenue quelques mois après l’Acte I du feuilleton Messi avec le burofax en août dernier, tout semble possible dans ce dossier pour le PSG. D’ailleurs, les dirigeants parisiens seraient ouverts à la possibilité de recruter le capitaine du FC Barcelone si ce dernier décidait bel et bien de ne pas prolonger son contrat au Barça , qui court jusqu’en juin prochain. Une bataille XXL avec Manchester City, mais aussi le FC Barcelone qui via son nouveau président élu le 7 mars prochain, pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines qui seraient décisives selon Fabrizio Romano.

Lionel Messi veut un projet gagnant !