Mercato - PSG : Leonardo essuie un premier échec avec Lionel Messi !

Publié le 21 janvier 2021 à 11h10 par H.G.

Alors que le PSG souhaiterait enrôler Lionel Messi librement l’été prochain, la première tentative d’approche du club de la capitale se serait avérée infructueuse.

Quatre ans après les transferts de Neymar et de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait frapper un grand coup sur le marché des transferts l'été prochain. En effet, le club de la capitale souhaiterait enrôler Lionel Messi à ce moment là, lui qui arrivera au terme de son contrat le 30 juin. Une tendance confirmée à demi-mot par Leonardo, ce dernier ayant signifié cette semaine dans un entretien accordé à France Football que le PSG surveillait la situation de l’international argentin du FC Barcelone : « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où ».

Lionel Messi n’aurait parlé à aucun représentant du PSG