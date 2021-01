Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation inattendue sur les coulisses du dossier Sanson !

Publié le 21 janvier 2021 à 11h45 par G.d.S.S.

Ciblé par Aston Villa qui a d’ailleurs fait parvenir une offre refusée par l’OM ces dernières heures, Morgan Sanson figurerait également sur les tablettes d’un autre club anglais.

Interrogé mercredi soir en conférence de presse après la défaite de l’OM face au RC Lens (0-1), André Villas-Boas a confirmé les révélations exclusives du 10sport.com concernant une approche concrète d’Aston Villa pour Morgan Sanson : « L'offre a été refusée car elle était pathétique. Il y a eu une offre, qui n'avait rien à voir avec ce dont on a parlé au téléphone. On a refusé tout de suite et le joueur reste concentré sur l'OM en ce moment », a indiqué l’entraîneur de l’OM. Mais le club de Birmingham ne serait pas le seul en course pour Sanson…

West Ham également sur les rangs ?