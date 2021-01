Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’offre «pathétique» pour Sanson est déjà dévoilée !

Publié le 21 janvier 2021 à 9h10 par G.d.S.S. mis à jour le 21 janvier 2021 à 9h15

Alors qu’André Villas-Boas a confirmé mercredi soir une offre d’Aston Villa pour Morgan Sanson que l’entraîneur de l’OM a jugé « pathétique », le montant de cette proposition serait connu.

« L'offre a été refusée car elle était pathétique. Il y a eu une offre, qui n'avait rien à voir avec ce dont on a parlé au téléphone. On a refusé tout de suite et le joueur reste concentré sur l'OM en ce moment. Si Morgan part, on doit attaquer le mercato tout de suite », a indiqué André Villas-Boas mercredi soir en conférence de presse après la défaite de l’OM face au RC Lens (0-1), confirmant ainsi les révélations exclusives du 10sport.com sur le vif intérêt porté par Aston Villa pour Morgan Sanson. Et La Provence nous en apprend un peu plus sur cette offre du club anglais…

13M€ + 3M€ de bonus proposés pour Sanson

Selon le quotidien régional, Aston Villa aurait en réalité proposé 13M€ pour le transfert de Morgan Sanson, une somme à laquelle viendraient s’ajouter 3M€ de bonus. Un montant bien loin des espérances de l’OM, qui a donc immédiatement refusé cette offre du club de Birmingham. Affaire à suivre…