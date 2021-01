Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les mots de Leonardo sur Pogba décryptés

Publié le 21 janvier 2021 à 0h45 par La rédaction

Leonardo a évoqué les pistes Pogba et Dele Alli au cours de son entretien à France Football. Analyse.

Dans les colonnes de France Football, Leonardo s’est exprimé sur le recrutement du Paris Saint-Germain, et notamment sur les dossier Pogba et Dele Alli : « Paul Pogba et Dele Alli ? On verra les opportunités, surtout à travers des prêts. Ça va dépendre aussi de nos besoins parce que nous avons déjà̀ vingt-huit joueurs au sein de l’effectif. Mais nous sommes à l’écoute, forcément. C’est un travail excitant que de se réinventer en cette période de crise. En revanche, je reconnais que je suis moins bon sur les ventes. Mais, pour ma défense, personne n’achète. Ou beaucoup moins qu’avant ».

Le dossier Pogba refermé ?

Que faut-il en penser ? Entre les lignes, le directeur sportif clôt de manière certaine le dossier Pogba. En effet, il affirme que le PSG recrutera avant tout sous forme de prêt cet hiver, s’il doit recruter. Dans ces conditions, il est absolument impossible que Paris avance sur le deal Pogba, que MU n’acceptera jamais de lâcher dans ce cadre en cours de saison, même si c’est avec une option d’achat obligatoire.