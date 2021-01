Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria risque de passer à côté d’un joli coup à… 2M€ !

Publié le 21 janvier 2021 à 0h30 par Th.B.

Intéressé par le profil de Demarai Gray en marge de l’été prochain, moment où le milieu offensif/ailier de Leicester City sera libre de tout contrat, le directeur du football de l’OM pourrait connaître une désillusion pour l’Anglais.

Lors du prochain mercato estival, l’OM devrait perdre Florian Thauvin, le champion du monde tricolore semblant être toujours aussi réticent à l’idée de prolonger son contrat courant jusqu’au 30 juin avec le club phocéen. Pour remplacer l’ailier de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria regarderait du côté de la Premier League afin de saisir une belle opportunité. Ne figurant pas comme un élément phare de l'effectif de Brendan Rodgers à Leicester City (seulement une apparition en championnat), Demarai Gray (24 ans) serait une option prise en considération par le directeur du football de l’OM. De plus, Gray sera libre de tout contrat l’été prochain et ne devrait pas signer une prolongation compte tenu de sa situation sportive qui est à l’arrêt chez les Foxes. Néanmoins, en marge du mercato estival, la bataille s’annoncerait rude pour le milieu offensif et ailier de Leicester City selon Duncan Castles. Lors du Transfer Window Podcast, le journaliste du Times révélait que Southampton pourrait jouer un sale tour au Benfica Lisbonne et à l’OM pour Demarai Gray. Cependant, le Bayer Leverkusen devrait prendre tout le monde de vitesse.

Demarai Gray se rapprocherait du Bayer Leverkusen !