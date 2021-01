Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les précisions de Naples pour Arkadiusz Milik !

Publié le 20 janvier 2021 à 21h10 par T.M.

En marge de la rencontre entre Naples et la Juventus ce mercredi soir, Cristiano Giuntoli, directeur sportif napolitain, a fait le point sur le dossier Arkadiusz Milik.

Cela ne serait désormais plus qu’une question d’heures pour voir Arkadiusz Milik débarquer à l’OM. En effet, après de longues négociations avec Naples, les Phocéens toucheraient enfin au but. Ce mercredi, Simone Rovera, journaliste pour La Chaine Téléfoot , a d’ailleurs confirmé les informations de Gianluca Di Marzio comme quoi Naples avait retiré ses plaintes contre Milik. Désormais, il n’y aurait plus que d’infimes détails avant l’officialisation de l’arrivée de l’attaquant polonais à l’OM.

« Il y a des choses à régler »