Mercato - PSG : Leonardo doit s'incliner face au FC Barcelone !

Priorité du FC Barcelone, Eric Garcia figurerait également sur les tablettes du PSG. Toutefois, Leonardo arriverait trop tard sur ce dossier. En effet, le club catalan aurait déjà bouclé l'arrivée du pensionnaire de Manchester City pour l'été prochain.

En quête d'un renfort défensif depuis de longs mois, le Barça aurait souhaité s'attacher les services d'Eric Garcia lors du dernier mercato estival. A la peine sur le plan financier, le club catalan n'a pas réussi à s'offrir le défenseur de Manchester City cet été. Alors qu'Eric Garcia sera en fin de contrat le 30 juin, la direction du FC Barcelone n'aurait pas renoncé à lui. Egalement séduit par Eric Garcia, comme Mundo Deportivo l'a annoncé ce mercredi, le PSG voudrait jouer un mauvais tour au Barça. Toutefois, le club parisien serait arrivé après la bataille.

D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter , le FC Barcelone aurait d'ores et déjà bouclé l'arrivée d'Eric Garcia. Selon des sources proches du club sondées par le journaliste italien, la pépite de Manchester City devrait rejoindre le Barça à la fin de son contrat le 30 juin. Leonardo, le directeur sportif du PSG, serait donc déjà contraint d'aller voir ailleurs pour renforcer sa défense.

