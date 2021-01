Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Garcia, recrutement... La mise au point de Koeman !

Publié le 20 janvier 2021 à 21h00 par A.D.

Depuis de longs mois, le FC Barcelone voudrait s'attacher les services d'Eric Garcia. Handicapé sur le plan financier, le club catalan pourrait avoir du mal à boucler cette opération, et même à se montrer actif au mois de janvier. Interrogé en conférence de presse, Ronald Koeman a fait le point.

Sous le charme d'Eric Garcia, le FC Barcelone en aurait fait une priorité depuis de longs mois. En grande difficulté sur le plan financier, et notamment à cause de la crise liée au coronavirus, le club catalan n'est pas parvenu à s'entendre avec Manchester City pour la pépite de 20 ans. Et le PSG pourrait profiter de la situation pour lui griller la priorité. En effet, comme l'a indiqué Mundo Deportivo ce mercredi, Leonardo examinerait l'idée de recruter Eric Garcia et il aurait les moyens de répondre aux attentes des Citizens, à savoir un transfert de 5M€, plus 5M€ de bonus. Présent en conférence de presse ce mercredi, Ronald Koeman s'est livré sur le dossier Garcia et ne s'est pas montré optimiste du tout. Par la même occasion, le coach du FC Barcelone a également évoqué le mercato hivernal en général.

«Si le club pense que ce n'est pas possible, alors ce n'est pas possible»