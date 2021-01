Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi poussé à rejoindre Paris… par un ancien du Barça !

Publié le 22 janvier 2021 à 1h15 par H.G.

Alors que Leonardo n’a pas caché que le PSG se tenait en embuscade dans le feuilleton Lionel Messi, l’ancien joueur du FC Barcelone Rivaldo estime que l’Argentin ferait un bon choix en rejoignant le club parisien.

« Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où », a indiqué Leonardo cette semaine dans un entretien accordé à France Football . Ce faisant, le directeur sportif du PSG a publiquement reconnu que le club de la capitale suivait de près la situation de Lionel Messi au FC Barcelone à six mois de la fin de son contrat. Il faut dire que le club de la capitale pourrait avoir une fenêtre idéale dans ce dossier puisqu’il pourrait voir se présenter l’occasion d’enrôler le natif de Rosario sans débourser la moindre indemnité de transfert. Le PSG ne veut logiquement pas passer à côté de cette occasion et, aux yeux de Rivaldo, Lionel Messi ne ferait pas un mauvais choix en ralliant l’écurie francilienne, bien au contraire.

« Ce serait une grande opportunité pour lui »