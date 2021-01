Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria sait à quoi s’en tenir pour Jesse Lingard !

Publié le 22 janvier 2021 à 0h15 par H.G.

Alors que l’Olympique de Marseille est annoncé sur les traces de Jesse Lingard, le club phocéen serait confronté à une foule de concurrents dans ce dossier, et ce en dépit du fait que Manchester United ne souhaiterait pas se séparer de son joueur pour le moment.

Après l’arrivée de Pol Lirola pour renforcer le flanc droit de sa défense, l’OM accueille Arkadiusz Milik. À six mois de la fin de son contrat au Napoli, le buteur du Napoli rejoint les Phocéens en prêt avec une option d’achat quasi obligatoire fixée à 8 M€ plus 4 M€ de bonus afin de redynamiser leur secteur offensif qui manque cruellement d’efficacité cette saison. De plus, dans le même temps, l’OM a dernièrement été annoncé sur les traces de Jesse Lingard, devenu un élément indésirable à Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer ne compte pas sur lui, au point où l’Anglais ne cumule que trois apparitions cette saison avec les Red Devils et aucune en Premier League.

« Je pense que ce dossier va aller jusqu'au bout de la fenêtre des transferts »