Mercato - PSG : Et si Leonardo et Zidane avaient été dupés pour Pogba ?

Publié le 21 janvier 2021 à 19h30 par Th.B.

Suite à la déclaration choc de Mino Raiola à Tuttosport en décembre dernier, tout portait à croire qu’un départ de Manchester United était inéluctable pour Paul Pogba. Depuis de l’eau a coulé sous les ponts et le Français pourrait même prolonger son contrat à United et ainsi snober le PSG et le Real Madrid.

Et si Paul Pogba venait à quitter Manchester United à la fin de la saison ? À l’occasion d’un entretien accordé à Tuttosport au début du mois de décembre, Mino Raiola faisait clairement entendre que c’était plus qu’une simple hypothèse pour le champion du monde tricolore sous contrat avec les Red Devils jusqu’en juin 2022. « Je peux dire que c’est terminé pour Paul Pogba à Manchester United. Il ne sert à rien de tourner autour du pot. Il vaut mieux parler clairement, regarder devant soi et ne pas perdre de temps à chercher des coupables. À Manchester United, Paul est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air. Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, à l'été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est la vente lors du prochain mercato ». Au cours de cette interview, l’agent de Paul Pogba révélait en outre que le Français n’avait nullement l’intention de prolonger son contrat à Manchester United. De quoi permettre au Real Madrid et à la Juventus de rouvrir ce dossier dans lequel le PSG aurait également fait irruption. D’après The Daily Mirror et The Daily Star , Mauricio Pochettino serait admiratif du profil du milieu de terrain des Red Devils et ferait de lui sa priorité pour le mercato estivale du PSG. Cependant, 2021 rime avec regain de forme pour Paul Pogba. Ce qui pourrait d’ailleurs tout changer pour son avenir.

Le retour en grâce de Pogba, une prolongation finalement possible ?

Ces derniers temps, bien que Paul Pogba montrait de belles choses avec Manchester United, ESPN assurait qu’aucune discussion pour évoquer l’avenir du Français, ni de préparation d’une potentielle offre de contrat n’était prévue du côté de Manchester United. En ce début d’année civile, Paul Pogba a disputé quatre matchs avec les Red Devils , au cours desquels il a inscrit 2 buts pour une passe décisive. Face à Burnley et Fulham, Pogba a offert la victoire à Manchester qui figure à la première place du classement de Premier League. Ses performances sont telles qu’Ole Gunnar Solskjaer s’est enflammé pour son regain de forme dernièrement. « Je pense que Paul (Pogba) a été absolument étincelant aujourd’hui. Nous savions qu’il devait faire le travail défensivement, bloquer et nous aider à défendre sur (Andy) Robertson. Et j’ai trouvé qu’il a été excellent. Il aurait dû marquer ce but qu’il méritait tant. ». Voici le message que l’entraîneur de Manchester United faisait passer après le match nul concédé face à Liverpool. D’après The Mirror , Solskjaer aurait parfaitement géré le dossier Pogba après la déclaration fracassante de son agent Mino Raiola en le réintégrant petit à petit dans ses plans. De quoi stimuler Pogba et l’amener à se surpasser. Les résultats sont probants et plaident en faveur de Solskjaer qui serait même susceptible d’avoir inverser la tendance quant à une éventuelle prolongation de contrat de Paul Pogba. En effet, les dirigeants de Manchester United prendraient désormais en considération le fait de prolonger le contrat du joueur qui ne devrait pas quitter le club à la fin de la saison. Le comité de direction en serait presque certain. Mais qu’en est-il de la position du principal intéressé ?

