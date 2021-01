Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba a pris les choses en main pour son avenir !

Publié le 18 janvier 2021 à 1h15 par La rédaction

Lui qui est éblouissant dernièrement sous le maillot de Manchester United, un départ semble s'éloigner pour Paul Pogba. Pour autant, aucune négociation pour une prolongation ne serait envisagée côté mancunien pour le moment, laissant la porte ouverte au PSG, qui aimerait l'attirer l'été prochain.

« C’est terminé entre Paul Pogba et Manchester United. » Début décembre dernier, c'est avec cette déclaration tonitruante chez Tuttosport que Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, ouvrait grand la porte à un départ. Et pour cause, ces derniers mois, le joueur de Manchester United est passé par des moments compliqués jusqu'à être cloué au banc. Seulement un mois plus tard, Pogba est parvenu à regagner la confiance de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer mais aussi à faire taire les critiques. Étincelant depuis peu, Pogba a récemment offert la victoire à son équipe en inscrivant l'unique but de la rencontre face à Burnley et le nul décroché face à Liverpool n'enlève en rien sa renaissance chez les Red Devils . À tel point que son avenir fait énormément parler. Restera, ne restera pas ? Même si l'époque d'un départ quasi-certain semble lointaine désormais, Paul Pogba n'est toujours pas fixé sur son avenir, ce qui laisse un espoir aux clubs qui le surveillent de près. Car oui, selon The Daily Star , Mauricio Pochettino aurait fait de l'international français une piste prioritaire pour l’été prochain et le PSG aurait toujours une chance de le recruter d'après les dernières informations d' ESPN , aucune discussion n'ayant été entamée pour une prolongation.

Solskjaer trouve Pogba excellent !