Mercato - Real Madrid : Entre un départ et une prolongation, Ramos est dans l'impasse

Publié le 17 janvier 2021 à 20h30 par La rédaction mis à jour le 17 janvier 2021 à 20h59

Le feuilleton Sergio Ramos est la priorité ultime du côté du Real Madrid. Malgré la volonté du défenseur de rester à la Casa Blanca qui rend les dirigeants madrilènes optimistes, les négociations n'avancent pas, la faute aux exigences des différentes parties. De quoi attirer des prétendants qui ne passent pas à l'action pour autant.

Sergio Ramos pourrait-il quitter le Real Madrid à la fin de la saison, après 16 années de bons et loyaux services ? Le défenseur et capitaine emblématique de la Casa Blanca arrive au terme de son contrat et n'est toujours pas fixé à propos de son avenir. Même si Sergio Ramos a fait d'une prolongation au Real Madrid sa priorité, les dirigeants madrilènes ne parviennent pas à trouver un accord pour clore ce dossier, les exigences du joueur étant compromettantes. Face à des négociations qui n'avancent pas, le président Florentino Perez a pris la décision de s'emparer du dossier afin d'y mettre un terme rapidement avec une seule issue envisageable : la prolongation de Sergio Ramos. En attendant, de nombreux prétendants gardent un oeil sur ce feuilleton mais aucun contact n'aurait été établis pour le moment. De quoi permettre aux Merengue de rester optimiste à ce propos.

Des négociations au point mort

Florentino Perez et le Real Madrid veulent conserver Sergio Ramos et Sergio Ramos n'a semble-t-il qu'une idée en tête, prolonger au Real Madrid. Et pourtant, la situation n'est pas si simple et les négociations n'avancent pas. Comme l'a récemment révélé ABC , la dernière offre proposée par le Real Madrid ne conviendrait pas à Sergio Ramos. Le défenseur de 34 ans aimerait obtenir un nouveau contrat qui le lierait avec le Real Madrid au moins jusqu'en 2023 alors que la Casa Blanca a pour habitude de n'offrir à ses joueurs de plus de 30 ans des contrats d'une année minimum. Et même si les dirigeants madrilènes sont prêts à lui offrir un contrat de deux ans, il faudrait que Ramos accepte de baisser sa rémunération de 10% en raison de ses grosses difficultés financières. Un compromis qui ne semble pas convenir à l'Espagnol, qui ne veut pas avoir à baisser son salaire qui s'élève actuellement à 12M€. Les divergences ne sont toutefois pas colossales et un accord pourrait être trouvé prochainement. Pour cela, il faudrait que les deux parties soient prêtes à faire des concessions, ce qui n'est pas gagné en apparence. C'est pourquoi le président Florentino Perez a annoncé se saisir de ce dossier. Agacé par les fuites dans la presse, le président de la formation merengue va s'entretenir prochainement avec Sergio Ramos pour pouvoir s'accorder sur une prolongation rapidement.

Aucun contact avec un autre club que le Real Madrid !