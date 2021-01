Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez prend les choses en main pour Sergio Ramos !

Publié le 17 janvier 2021 à 13h00 par D.M.

Agacé par les fuites dans la presse, Florentino Pérez voudrait s’entretenir personnellement avec Sergio Ramos au sujet de son avenir et évoquer une possible prolongation de contrat.

Et si Sergio Ramos quittait le Real Madrid à la fin de la saison ? Capitaine emblématique du Real Madrid, le défenseur central voit son contrat expirer en juin prochain et n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants. Le joueur de 34 ans souhaiterait prolonger son contrat au moins jusqu’en 2023, mais la Casa Blanca ne lui proposerait qu’un an de plus et voudrait qu’il réduise son salaire comme l’avait indiqué il y a quelques jours Fred Hermel. « Le Real ne veut pas être dans le rouge et propose de baisser le salaire à 10 millions d'euros pour répondre à la crise sanitaire. Je ne peux pas confirmer que Florentino Perez a négocié directement avec Sergio Ramos parce que ceux qui discutent sont José Angel Sanchez, directeur général, et René Ramos, frère et agent de Sergio. Quand Perez et le joueur parlent, c'est que ça va très mal et qu'il faut régler cette situation » a déclaré le journaliste sur RMC . Et Florentino Perez pourrait bien s’impliquer personnellement dans ce dossier Sergio Ramos.

Perez voudrait discuter avec Sergio Ramos