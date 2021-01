Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : PSG, Salaire… Sergio Ramos ne bronche pas !

Publié le 17 janvier 2021 à 17h00 par Th.B.

Se trouvant au coeur d’un bras de fer avec le Real Madrid pour sa prolongation de contrat, Sergio Ramos ne prévoirait pas de revoir ses exigences salariales à la baisse. De quoi jeter un froid sur son avenir au Real Madrid et d’animer les rumeurs sur son arrivée au PSG.

Après 2015 et son éventuel transfert à Manchester United et 2019 et son départ avorté pour la Chine, Sergio Ramos refait de nouveau parler de lui. Le défenseur du Real Madrid qui détient également le brassard de capitaine pourrait quitter la capitale espagnole à la fin de la saison, moment où son contrat arrivera à expiration. Ces dernières semaines, les négociations entre le clan Ramos et Florentino Pérez semblent faire du surplace, en raison d’un désaccord sur les termes du contrat, que ce soit au niveau de la durée ou du salaire. ABC a assuré ce dimanche que malgré l’intérêt du PSG, Sergio Ramos continuerait de privilégier une prolongation de contrat. Cependant, les 10% en moins de son salaire et le contrat d’un an proposé par Pérez, Sergio Ramos n’en voudrait pas.

« Sergio Ramos veut maintenir son salaire élevé »