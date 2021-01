Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un poker menteur entre Ramos et Pérez ?

Publié le 18 janvier 2021 à 1h30 par La rédaction

Prolongera, ne prolongera pas ? La priorité de Sergio Ramos est claire : finir sa carrière au Real Madrid en décrochant le contrat qu'il désire. Mais, pour le moment, le défenseur fait tourner les têtes des dirigeants espagnols qui ne parviennent pas à trouver un accord.

Seize ans après son arrivée en provenance de Séville, Sergio Ramos arrive au terme de son contrat le liant au Real Madrid et n'est toujours pas fixé sur son avenir. Même si le feuilleton Ramos se précise, rien n'est acté pour le moment et les négociations sont au point mort. Le capitaine emblématique de la Casa Blanca sait ce qu'il veut, en l'occurence ne pas accorder d'importance à ses prétendants parisiens, turinois ou encore mancuniens, et rempiler jusqu'en 2023 minimum, tout en conservant son salaire actuel de 12M€. Aucun contact n'a donc été établi avec les clubs intéressés et la dernière offre du Real Madrid - un contrat d'un an seulement ainsi qu'une baisse de salaire de 10% - ne lui conviendrait pas. Au point mort donc, ce qui a eu le don d'agacer le président Florentino Perez, qui a pris les rênes du dossier.

« Il n’y a pas l’ombre d’une volonté d’aller voir ailleurs »