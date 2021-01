Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti, Tuchel... Paredes envoie un message fort à Pochettino !

Publié le 21 janvier 2021 à 19h15 par A.M.

Invité à commenter le changement d'entraîneurs au PSG, Leandro Paredes se prononce sur les premiers pas de Mauricio Pochettino à Paris.

En fin d'année 2020, le Paris Saint-Germain a décidé d'opérer un changement important en se séparant de Thomas Tuchel, quelques mois seulement après la finale de Ligue des Champions perdue contre le Bayern Munich. Dans la foulée, le PSG a annoncé le nom de son successeur : Mauricio Pochettino. Le technicien argentin se réjouit de son retour à Paris et semble avoir été parfaitement adopté par son vestiaire. Interrogé sur son nouvel entraîneur, Leandro Paredes affiche d'ailleurs sa satisfaction.

«L’intensité a augmenté, les séances sont différentes mais ça se passe bien»