Mercato - PSG : Le chassé-croisé Sergio Ramos-Mbappe se profile

Plus les semaines passent, plus l’hypothèse d’un chassé-croisé Sergio Ramos-Mbappe gagne en consistance. Analyse.

Les dernières évolutions du dossier Sergio Ramos, pour l’instant libre en juin, ont marqué une évolution favorable pour le PSG. En effet, le Real Madrid n’ayant toujours pas répondu favorablement à ses demandes pour prolonger, alors qu’il est prêt à faire un effort sur un étalement des versements de son salaire pour aider le club à passer la crise sanitaire, le défenseur central espagnol aurait selon la BBC fait parvenir un ultimatum à la direction du club merengue, stipulant qu’il ouvrirait des négociations avec d’autres clubs si aucun accord n’était trouvé d’ici au mois de février.

Contexte de plus en plus favorable

Plus le temps passe, plus un scénario se profile : celui d’un chassé-croisé entre Mbappe et Sergio Ramos. Le Real Madrid ayant l’air disposé à tourner la page Sergio Ramos, comme tend à le confirmer son peu d’empressement pour boucler sa prolongation ainsi que le recrutement de David Alaba, Paris dispose d’un terrain très favorable pour signer le défenseur espagnol, alors que Kylian Mbappe, lui, paraît toujours aussi désireux de rejoindre le Real Madrid. Si l’on pousse le raisonnement plus loin, il n’est pas impossible d’imaginer qu’à un moment, les deux clubs discutent et conviennent que le Real Madrid abandonne l’idée de prolonger Sergio Ramos pour qu’il rejoigne le PSG, en contrepartie d’un tarif raisonnable pour le transfert de Kylian Mbappe. Il ne s’agit là que d’une hypothèse bien sûr, mais le contexte devient de plus en plus favorable pour que le projet survienne entre les deux clubs.