Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane n’a pas changé d’avis pour ce dossier chaud !

Publié le 22 janvier 2021 à 1h00 par Th.B.

Alors que le Real Madrid aurait semblé avoir des doutes sur les bienfaits d’un prêt de Martin Odegaard après l’élimination du club merengue en Coupe du roi mercredi, l’affaire serait déjà classée. La tendance serait toujours à un départ.

Partira, ne partira pas ? Le revers concédé par le Real Madrid face au CD Alcoyano en Coupe du roi mercredi (2-1) pourrait avoir retardé le départ de Martin Odegaard cet hiver. C’est du moins l’information qu’Edu Pidal communiquait ce jeudi matin. Le journaliste de la Onda Cero expliquait en effet que le prêt d’Odegaard pour la Real Sociedad ou pour Arsenal devrait être reporté aux prochains jours. La cause ? Une période de réflexion nécessaire des différentes parties après l’élimination du Real Madrid au stade des 16èmes de finale de la Coupe d’Espagne. Néanmoins, le Real Madrid ne pourrait plus faire machine arrière dans cette opération pour celui qui n’a pas eu un grand rôle à jouer dans la première partie de saison de Los Blancos.

Pour Martin Odegaard, c’est terminé