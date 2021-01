Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros coup de tonnerre à prévoir dans ce dossier chaud ?

Publié le 21 janvier 2021 à 10h00 par H.G.

Alors que Martin Odegaard était annoncé sur le départ du Real Madrid ces derniers temps, la défaite survenue ce mercredi contre le CD Alcoyano pourrait avoir rebattu les cartes pour son avenir.

Revenu au Real Madrid l’été dernier après une belle saison en prêt passée du côté de la Real Sociedad, Martin Odegaard espérait s’imposer dans l’entrejeu du club madrilène au cours de cet exercice 2020/2021. Seulement voilà, rien ne se passe comme prévu pour le Norvégien puisqu’il ne semble pas bénéficier de la confiance de Zinedine Zidane. En effet, le gaucher âgé de 22 ans n’a participé qu’à 367 minutes de jeu cette saison toutes compétitions confondues. Une situation qui ne satisferait pas Martin Odegaard, qui aurait donc l’intention de repartir en prêt. Cependant, tandis que le joueur du Real Madrid a été annoncé vers un retour à la Real Sociedad ou du côté d’Arsenal, la défaite des Merengue contre le CD Alcoyano en Copa del Rey ce mercredi (2-1) pourrait inverser la tendance…

Le départ de Martin Odegaard serait mis en stand-by !