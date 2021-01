Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le bras de fer est lancé pour Martin Odegaard !

Publié le 20 janvier 2021 à 22h30 par Th.B.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Martin Odegaard devrait être prêté cet hiver. Arsenal et la Real Sociedad se livreraient une bataille sans merci pour le jeune milieu offensif norvégien.

Rappelé de son prêt à la Real Sociedad lors du dernier mercato estival, Martin Odegaard ne dispose pas d’une réelle chance de s’affirmer au Real Madrid. En effet, au cours de cette première partie de saison, le milieu offensif norvégien n’est apparu qu’à 10 reprises avec la tunique merengue. Peu, trop peu pour le jeune talent du Real Madrid de 22 ans qui aimerait retrouver du temps de jeu autre part. D’ailleurs, La Cuatro a assuré ce mercredi que le Real Madrid le laisserait partir cet hiver sous la forme d’un prêt si une proposition venait à combler les différentes parties. Et Arsenal pourrait bien être la prochaine destination d’Odegaard.

Odegaard, entre Arsenal et la Real Sociedad ?