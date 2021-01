Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Klopp... Excellente nouvelle pour la prolongation de Mbappé !

Publié le 20 janvier 2021 à 20h45 par A.D.

En plein doute concernant son avenir au PSG, Kylian Mbappé aurait différentes options pour poursuivre sa carrière. Néanmoins, pour le plus grand bonheur de Leonardo et des fans parisiens, une prolongation pourrait être la solution privilégiée.

Arrivé à l'été 2017, Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin 2022. Dans cette optique, le PSG pourrait vendre son numéro 7 lors du prochain mercato estival s'il ne prolonge pas très vite. Et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an et demi. Alors qu'il serait suivi de près par le Real Madrid et Liverpool, Kylian Mbappé se poserait des questions sur son avenir, mais serait conscient que la meilleure solution aujourd'hui est... de prolonger avec le PSG.

Une prolongation au PSG, la meilleure option pour Mbappé ?