Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un recrutement légendaire en sacrifiant Mbappé au Real Madrid ?

Publié le 20 janvier 2021 à 19h30 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé semblerait être toujours aussi réticent à l’idée de prolonger son contrat au PSG, Leonardo pourrait prendre la décision de lâcher l’affaire et de le vendre au prix fort au Real Madrid. La raison ? Être dans la capacité de réaliser un mercato de rêve avec Lionel Messi notamment.

« J'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux (...) Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier : «S'il te plaît, reste.» C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là » . À l’occasion d’un entretien accordé à France Football dans son numéro de cette semaine, Leonardo n’y est pas allé par quatre chemins concernant les avenirs de Neymar et de Kylian Mbappé. Les deux attaquants étant liés au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, le directeur sportif du PSG leur faisait clairement savoir qu’il fallait qu’ils y mettent du leur pour poursuivre leurs aventures respectives au PSG. Ce témoignage souligne aussi le manque d’avancées dans ces deux dossiers du côté du PSG, et particulièrement pour Mbappé. Neymar semblerait heureux et prêt à sceller son avenir à Paris. Mais ce ne serait pas forcément le cas de Kylian Mbappé qui aurait toujours la tête du côté du Real Madrid où il est désiré par l’ensemble du club merengue. Et à un an de l’expiration du contrat du champion du monde tricolore, Leonardo pourrait bien prendre une décision retentissante en… le vendant. Le directeur sportif du PSG aurait cependant une idée précise en tête si cette éventualité se réalisait.

La vente de Mbappé à Madrid, un sacrifice nécessaire…

Ce mercredi, As a fait un gros point sur le dossier Kylian Mbappé en expliquant que les sensations de l’attaquant du PSG ne seraient plus les mêmes cette saison que lors de l’exercice précédent. En outre, le fait que le Français se trouve dans les 18 derniers mois de son contrat pourrait contraindre le PSG à se rendre à l’évidence concernant sa prolongation de contrat en le vendant, mais pas à n’importe quel prix. Alors que le Real Madrid suivrait avec attention l’évolution de la situation de Mbappé du côté du PSG, ayant d’ailleurs marqué son nom au en rouge dans sa short-list d’après As , le transfert de Mbappé pourrait s’élever à la somme de 222M€, bien que le Real Madrid ait pris le soin de soigner ses relations avec le PSG ces dernières années. Afin d’avoir les fonds nécessaires pour mener à bien une telle opération, le Real Madrid aurait déjà préparé un gros plan pour dégraisser son effectif. De multiples ventes devraient être effectuées, et un prêt pour financer le transfert de Mbappé comme le Real Madrid l’avait fait pour Cristiano Ronaldo en 2009. Le PSG ne compterait pas sortir perdant de cette histoire et préparerait un recrutement XXL grâce à la vente de Kylian Mbappé.

… pour recruter Messi et bâtir une équipe XXL !