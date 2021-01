Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvel argument en faveur du PSG pour Messi !

Publié le 22 janvier 2021 à 0h30 par La rédaction

De nouveaux éléments amènent à penser que le PSG pourrait être bien mieux placé que le FC Barcelone dans le dossier Lionel Messi. Explication.

Sur le plateau du Here We Go Podcast, le journaliste de Sky Sport et du Guardian Fabrizio Romano a livré quelques éléments intéressants dans le dossier Lionel Messi. Selon ses informations, le PSG compterait jouer sa carte à fond pour attirer l’Argentin, qui aurait fait savoir qu’il souhaitait absolument retrouver un projet gagnant au top niveau européen.

Si Messi veut avant tout le meilleur projet…

Tout cela apporte un nouvel élément en faveur du PSG car il apparaît clair que le Barça, s’il prolonge Messi, n’aura pas la latitude financière de bâtir autour lui une équipe compétitive, alors que le PSG sera lui en mesure de le faire, quand bien même Mbappe pourrait être vendu. Dans ces conditions, si la qualité du projet est bien le facteur de choix prioritaire pour Messi, le PSG a nettement l’avantage.