Mercato - PSG : Leonardo pourrait réaliser un coup colossal avec Lionel Messi !

Publié le 21 janvier 2021 à 17h15 par T.M.

Bien que Lionel Messi pourrait être libre, il ne sera pas donné en terme de salaire. Malgré cela, le PSG pourrait bel et bien frapper un coup incroyable avec le joueur du FC Barcelone.

Lionel Messi évoluera-t-il prochainement avec un autre maillot que celui du FC Barcelone ? Cela est bel et bien possible. En effet, alors que l’Argentin avait déjà souhaité s’en aller durant l’été, il pourrait bien faire ses valises à l’issue de la saison. En fin de contrat, La Pulga peut d’ailleurs d’ores et déjà négocier avec un autre club. Et alors que Messi refuserait de prendre une décision ferme avant l’élection du prochain président du Barça, il aurait déjà des premiers contacts, notamment avec le PSG. En effet, pour BeIN Espagne , Alexandre Ruiz a annoncé : « Il y a des contacts entre Messi et le PSG. Des sources proches du club me l’ont confirmé ».

« C’est possible »